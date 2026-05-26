Saint-Denis : les séniors en action

À partir du 2 juin, pour profiter d’une nouvelle activité et partager des moments de découverte, de bien-être et de convivialité, à Saint-Denis, les séniors pourront s'inscrire en ligne. Les inscriptions peuvent également se faire en présentiel. "Ne manquez pas cette occasion de rejoindre les activités et de vivre de nouveaux moments de partage et d’échange", écrit la Ville. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Denis ci-dessous. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Seniors en Action : ouverture des inscriptions pour la troisième activité.

À partir du 2 juin, inscrivez-vous pour profiter d’une nouvelle activité et partager des moments de découverte, de bien-être et de convivialité.

Inscriptions en ligne ici.

Pour les inscriptions en présentiel :

Direction des Seniors – Mairie annexe de La Providence

- Mardi 2 juin : 8h à 12h

- Jeudi 4 juin : 13h à 16h

La date limite des inscriptions en présentiel est fixée au 30 juin 2026.

À compter de cette date, les inscriptions pour le reste de l’année se feront uniquement en ligne.

