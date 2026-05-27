Saint-Denis poursuit la réhabilitation des immeubles et des logements à Vauban 216

En partenariat avec la Sidr, la ville de Saint-Denis et la maire Ericka Bareigts, poursuivent la réhabilitation des immeubles ainsi que des 338 logements à Vauban 216. La priorité est identifiée: " protéger et améliorer le cadre de vie des habitants", écrit la mairie de Saint-Denis. Nous publions le communiqué de la Ville ci-dessous. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

La ville de Saint-Denis et la maire Ericka Bareigts restent vigilantes et attentives à tout ce qui se passe dans les quartiers. En partenariat avec la Sidr, elles poursuivent la réhabilitation des immeubles ainsi que des 338 logements à Vauban 216.

C’est pourquoi la maire Ericka Bareigts a décidé d’organiser une réunion de terrain avec la Préfecture et la Sidr, car leur priorité est de protéger et d’améliorer le cadre de vie des habitants.

Nous agissons également pour l’emploi, en accompagnant les habitants et en leur proposant des opportunités professionnelles adaptées.

Enfin, la ville de Saint-Denis souhaitent redonner toute leur place aux espaces verts dans les quartiers, en aménageant des jardins et en développant des plantations nourricières, afin de créer des lieux de vie plus agréables et utiles pour tous.