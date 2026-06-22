Saint-Denis : une journée pour les jeunes qui construisent leur avenir

Les volontaires en service civique de la ville de Saint-Denis, du CCAS et de la Caisse des écoles ont participé à une journée entièrement dédiée à l’insertion, à l’engagement et à la valorisation de leurs parcours. "L'objectif est de donner à chaque jeune les clés pour avancer, croire en ses capacités et transformer ses ambitions en projets concrets", écrit la Ville. (Photos : ville de Saint-Denis)
Au programme de cette journée:
- rencontres avec les acteurs de l’emploi et de la formation
- conseils personnalisés pour les CV et les entretiens
- découverte des dispositifs d’accompagnement
- ateliers autour des compétences
- de l’entrepreneuriat et du bien-être
- échanges sur la santé mentale et l’épanouissement personnel
- inauguration du Centre Social du Chaudron.