Saint-Denis : une journée pour les jeunes qui construisent leur avenir

Les volontaires en service civique de la ville de Saint-Denis, du CCAS et de la Caisse des écoles ont participé à une journée entièrement dédiée à l’insertion, à l’engagement et à la valorisation de leurs parcours. "L'objectif est de donner à chaque jeune les clés pour avancer, croire en ses capacités et transformer ses ambitions en projets concrets", écrit la Ville. (Photos : ville de Saint-Denis)

Au programme de cette journée:

- rencontres avec les acteurs de l’emploi et de la formation

- conseils personnalisés pour les CV et les entretiens

- découverte des dispositifs d’accompagnement

- ateliers autour des compétences

- de l’entrepreneuriat et du bien-être

- échanges sur la santé mentale et l’épanouissement personnel

- inauguration du Centre Social du Chaudron.