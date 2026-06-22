Saint-Denis : une cour d’école qui prend vie grâce au budget participatif

Une cour réhabilitée avec jeux au sol, espaces calmes, coin nature et accès à l’espace vert, etc., pensée pour les enfants de l'école, et également utilisée en garderie le matin ou le soir et centre aéré, c'est le projet qui a été réalisé à l'école Raymond Mondon à Saint-Denis, grâce au budget participatif. Les jeunes du Conseil des Enfants avaient exprimé le souhait d'avoir des cours d'école plus adaptée à leur quotidien. "Dans le cadre de l’École du Bonheur, cette transformation illustre une ambition simple : donner toute leur place aux idées des enfants et les voir se concrétiser dans leur quotidien", souligne la Ville. (Photos : ville de Saint-Denis)