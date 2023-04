Saint-Denis : 15e édition du Meeting d’Athlétisme de la Réunion

Saint-Denis, labellisée "Terre des jeux 2024" et "Ville Active & Sportive", ainsi que ses partenaires, la ligue d’athlétisme de la Réunion et le club de l’Entente du Nord de St-Denis organisent la 15è édition du Meeting d’Athlétisme au stade d’athlétisme de Marc Nasseau ce samedi 22 avril à 15h. Cette édition spéciale sera orientée principalement sur la Zone océan Indien en vue des Jeux des Îles 2023, avec la participation de nombreux athlètes de la zone et internationaux : Noa Bibi, Mehdi Belhadj, Laura Valette, Léa Vendome, Ludovic Ouceni, Jérémie Lararaudeuse, Yann Randrianasolo. L’entrée au meeting est payante (2€). (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)