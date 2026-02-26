Saint-Denis : 2e manche de la coupe régionale de BMX

Ce mercredi 25 février 2026, 135 pilotes se sont affrontés sous un beau soleil pour offrir un superbe spectacle sur la piste François Pépin à Saint-Denis. Le CSSD BMX 974 s’est particulièrement illustré avec de très belles performances : Clara Bellon décroche la médaille d’or en U9 Filles, un magnifique quadruplé en U11 avec Gaëtan Payet, Adrian Hoarau, Ethan Casimir et Anjahoan Marie Louise aux quatre premières places, ainsi que des podiums pour Noah Bonardin, Adrien Maillot et Bertrand Carron. Sans oublier la belle prestation de Rose Casimir chez les U7. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Denis. (Photo : Saint-Denis)