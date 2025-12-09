Saint-Denis : l'ensemble des services municipaux exceptionnellement fermé ce mercredi

La ville de Saint-Denis informe le public que l’ensemble des services municipaux sera exceptionnellement fermé ce mercredi 10 décembre 2025. Les services de permanence décès et d’astreinte resteront mobilisés afin d’assurer la continuité du service public en cas d’urgence sur le territoire. Nous publions le communiqué (Photo : sly/www.imazpress.com)

En cas d’urgence, vous pouvez joindre les services concernés de 8h à 16h :

- Astreinte décès : 0692 34 51 31

- Astreinte inhumation : 0692 34 50 84

- Centre funéraire de Primat : 0262 29 63 63

L’ensemble des services municipaux reprendront une activité normale dès le jeudi 11 décembre.