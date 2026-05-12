Saint-Denis : une projection en plein air pour les mémoires et les identités réunionnaises

En partenariat avec la ville de Saint-Denis, la Kourmétragerie a organisé une projection gratuite en plein air ce dimanche 10 mai 2026, à l'occasion de la journée nationale de commémoration des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions. "Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, le public est venu découvrir des œuvres fortes et engagées, mettant en lumière l’histoire, les mémoires et les identités réunionnaises à travers le regard de cinéastes locaux et de jeunes talents", écrit la ville. (Photos : ville de Saint-Denis)