Le week-end du samedi 8 décembre et 9 décembre 2023, des artistes et artisans se sont réunis avec le Comité d’Action Citoyenne de la Bretagne à Saint-Denis. Un événement visant à mettre en lumière divers métiers tels que le travail du bois, la céramique, la fabrication d'objets, la couture, le crochet et la peinture. Les visiteurs ont également eu l'opportunité de participer à la chasse au trésor organisée par le comité (Photo mairie de Saint-Denis)