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Saint-Denis : "Bien manzé pou lo Kèr" un rendez-vous pour apprendre à mieux manger

  • Publié le 21 septembre 2026 à 12:33
  • Actualisé le 21 septembre 2026 à 13:56
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Avec Pauline Bacca, élue déléguée à la Santé, les habitants ont pu cuisiner, échanger et découvrir comment mieux manger sans renoncer au plaisir. Parce que la prévention passe aussi par l’assiette, la Ville propose ces ateliers au plus près des habitants. Les rendez-vous "Bien manzé pou lo Kèr" se poursuivent tout au long du mois de septembre. Nous partageons un post de la ville de Saint-Denis, ci-dessous (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com

Saint-Denis, Zoom, Alimentation

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