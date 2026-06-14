Saint-Denis : bienvenue au Campus Kourmétraz pour former, accompagner, révéler

La ville de Saint-Denis accompagne "Campus Kourmétraz", une initiative portée par l’association Cinékour, qui ouvre de nouvelles perspectives aux jeunes Dionysiens et Dionysiennes à travers les métiers du cinéma et de l’audiovisuel. Ce campus est un atelier chantier d’insertion (ACI) qui accompagne des jeunes vers l’emploi, l’autonomie et l’épanouissement personnel à travers les métiers du cinéma et de l’audiovisuel. Nous publions ci-dessous le post de la Ville (Photo : ville de Saint-Denis)

Plus de 2.300 Dionysiens et Dionysiennes ont déjà bénéficié d’un accompagnement dans le cadre des ACI. Ces dispositifs permettent à chacun de reprendre confiance en soi, d’acquérir de nouvelles compétences et d’ouvrir le champ des possibles.

Afin de soutenir ce dispositif innovant, la Ville met à disposition un local dédié, pensé comme un véritable lieu de travail, d’apprentissage et de création. Un espace qui permettra aux jeunes talents de s’épanouir et de se préparer aux métiers de demain.

Saint-Denis continue d'investir pour sa jeunesse et de soutenir les acteurs qui font rayonner le cinéma réunionnais.

Une action particulièrement importante dans les Hauts de Saint-Denis, à Saint-François, où elle contribue au dynamisme local et à l’insertion des jeunes.