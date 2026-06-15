TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Saint-Denis : les jeunes dionysiens participent à la 5ème édition du Challenge Hybrid

  • Publié le 15 juin 2026 à 15:39
  • Actualisé le 15 juin 2026 à 15:47
Saint-Denis : les jeunes dionysiens participent à la 5ème édition du Challenge Hybrid
Saint-Denis : les jeunes dionysiens participent à la 5ème édition du Challenge Hybrid

Dans le cadre de son engagement en faveur de la santé, du bien-être et de l’égalité des chances, la ville de Saint-Denis, à travers son École du Bonheur, a soutenu une matinée sportive organisée le 5 juin 2026 à l’occasion de la 5ᵉ édition du Challenge Hybrid, au Stade de l'Est. Au programme : course à pied, parcours de motricité, rameur, burpees, poussée de traîneau, et autres exercices fonctionnels mobilisant endurance, coordination et force. Nous publions le post de la ville de Saint-Denis : (Photos Ville de Saint-Denis)

Zoom, Saint-Denis, Sport, Santé, Jeunesse, Challenge Hybrid

guest
0 Commentaires