Saint-Denis : les jeunes dionysiens participent à la 5ème édition du Challenge Hybrid

Dans le cadre de son engagement en faveur de la santé, du bien-être et de l’égalité des chances, la ville de Saint-Denis, à travers son École du Bonheur, a soutenu une matinée sportive organisée le 5 juin 2026 à l’occasion de la 5ᵉ édition du Challenge Hybrid, au Stade de l'Est. Au programme : course à pied, parcours de motricité, rameur, burpees, poussée de traîneau, et autres exercices fonctionnels mobilisant endurance, coordination et force. Nous publions le post de la ville de Saint-Denis : (Photos Ville de Saint-Denis)