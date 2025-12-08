TOUTE L’ACTUALITÉ
Saint-Denis : Champ Fleuri a accueilli l'événement sportif "Sakinn sons sans"

  • Publié le 8 décembre 2025 à 10:13
  • Actualisé le 8 décembre 2025 à 10:17
Le complexe sportif de Champ Fleuri (Saint-Denis), a été le théâtre d’une rencontre sportive et culturelle pour les élèves des dispositifs ULIS/UE, les classes inclusives et les institutions spécialisées. Cet événement a permis de mettre à l’honneur les élèves en situation de handicap, de changer les mentalités et rappeler que la différence est une richesse. Pendant cette journée, il a été possible d’effectuer des ateliers sportifs, d’observer des animations culturelles tout en profitant des moments de partage. Nous publions le post ci-dessous (Photo : ville de Saint-Denis)

Les enfants ont donc, pu s’amuser, s’exprimer et partager une expérience inclusive. Les valeurs défendues à cet événement sont le respect, l’empathie et la solidarité qui contribuent à construire une société plus inclusive et humaine.

Zoom, Saint-Denis, JIPPH, SakinnSonSans, Inclusion, Handicap, Solidarité, Respect

