Saint-Denis : au Chaudron, les services de la Ville mobilisés au lendemain des violences urbaines

À la suite des violences urbaines survenues ce dimanche soir 13 septembre 2026 au Chaudron, les équipes de la ville de Saint-Denis sont mobilisées depuis très tôt ce lundi matin, avec la maire, Éricka Bareigts, l'élue, Monique Orphé et l’ensemble des forces engagées sur le terrain. Nous partageons, ci-dessous, la publication de la ville de Saint-Denis : (Photos Ville de Saint-Denis)

Sur ses réseaux sociaux, la Ville remercie les forces de l’ordre, les sapeurs-pompiers et les agents municipaux mobilisés depuis les premières heures. "Derrière chaque poubelle incendiée, chaque équipement ou service public dégradé, ce sont d’abord les habitants qui en subissent les conséquences", écrit la commune.

Lire aussi - [Photos - Vidéo] Saint-Denis : le calme après une nuit de tensions dans plusieurs quartiers, cinq personnes interpellées