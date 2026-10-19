Saint-Denis : cinq jeunes récompensés au concours "Crée ton livre-jeu"

Cinq jeunes ont été récompensés le dimanche 11 octobre 2026 à l'occasion du concours "Crée ton livre-jeu", organisé dans le cadre du 11e Salon du livre de jeunesse de l'océan Indien. Parmi les lauréats figurent trois enfants issus des bibliothèques dionysiennes : Alexandre Levy Bertiaux, 10 ans, premier prix, ainsi que Noémie Lecroart, 12 ans, et Milanah Randriamanalina, 11 ans, tous deux récompensés par un prix Coup de cœur. Nous partageons, ci-dessous, la publication de la Ville de Saint-Denis : (Photo : Ville de Saint-Denis)