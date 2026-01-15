Saint-Denis : des espaces verts transformés en salle de classe à ciel ouvert

À l'école Jules Reydellet A (Saint-Denis), l'espace jardin au cœur de la cour est transformé en un véritable lieu d'apprentissage vivant, bien plus qu'un coin de verdure. Mme Alleaume, enseignante dans cette école, mène un projet avec ses élèves, celui de créer un espace protégé pour préserver la biodiversité en pleine ville, et au sein de leur école. Leur énergie, leurs gestes du quotidien et leur enthousiasme ont porté leurs fruits : le jardin a obtenu le label LPO "Refuge pour les oiseaux péi", délivré par la SEOR. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Denis. (Photo : RB/www.imazpress.com)