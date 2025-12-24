Saint-Denis : fin de la rénovation de la mairie annexe du Moufia

La mairie annexe du Moufia a officiellement rouvert ses portes aux publics après plusieurs mois de travaux. Elle est désormais rénovée et réaménagée pour un meilleur accueil du public. Nous partageons une publication de la ville de Saint-Denis. (Photo : ville de Saint-Denis)

Plus fonctionnelle, plus accessible et plus accueillante, cette mairie de proximité a été repensée pour améliorer concrètement l’accueil du public et les conditions de travail des agent·e·s municipaux :

- nouvelle banque d’accueil

- espaces intérieurs réorganisés

- parvis couvert

- ascenseur et cheminements adaptés aux personnes en situation de handicap

Ouverte tous les jours, y compris le samedi, la mairie annexe du Moufia incarne un choix fort : celui d’un service public accessible, inclusif et ancré dans la vie quotidienne du quartier.