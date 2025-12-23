Saint-Denis : 80.000 personnes rassemblées pour le défilé la liberté

Ce samedi 20 décembre 2025, 80.000 personnes se sont rassemblées pour le défilé dans les rues de Saint-Denis, un moment fort pour rendre hommage à l'abolition de l'esclavage à La Réunion. Nous partageons une publication de la ville de Saint-Denis. (Photo : ville de Saint-Denis)

Associations de quartiers et compagnies ont défilé tout au long de la rue de Paris, offrant un spectacle puissant, coloré et profondément vivant.

Fet Kaf ! Fet la liberté ! Les voix se sont élevées, les kayambs, roulèrs, satis et tambours ont résonné, faisant écho à notre histoire et à nos racines !

À travers les pas de danse, les costumes, les rythmes et les sourires, c’est un hommage fort et sincère qui a été rendu à nos ancêtres.

Bravo à toutes et tous pour votre participation au Grand Défilé de la Liberté, et un immense merci aux associations qui ont travaillé pendant des mois pour faire de ce rendez-vous un moment incontournable de notre ville.