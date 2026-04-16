Saint-Denis : la gymnastique à l'honneur

Ce samedi 11 avril 2026, près de 400 enfants dionysiens se sont réunis pour un challenge loisirs haut en couleurs, organisé par le SDGR (Saint-Denis Gym Réunion), au gymnase de Champ-Fleuri. Les enfants ont pu expérimenter la barre parallèle, la poutre, la danse rythmique mais ils ont surtout pu partager un moment rempli d’énergie, de sourires et de dépassement de soi. Entre compétitions et animations, l’ambiance était au rendez-vous. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Denis, ci-dessous. (Photo : ville de Saint-Denis)