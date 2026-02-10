Saint-Denis : Hugues Simon Miralikan célèbre son parcours lors du 73e championnat mondial des oiseaux d'élevages

Le dyonisien Hugues Simon Miralikan, habitant du quartier de Saint-François a brillé lors de la 73e édition du championnat mondial des oiseaux d'élevages qui s'est tenu à Marche-en-Famenne en Belgique du 9 au 19 janvier 2026. Cette compétition d'élevage d'oiseaux est reconnu comme une véritable discipline alliant rigueur, savoir-faire et passion. Monsieur MIRALIKAN s’est brillamment illustré en remportant six médailles : 2 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 1 médaille de bronze. ,Nous partageons la publication de la ville de Saint-Denis. (Photo : Saint-Denis)

Président du Cercle Ornithologique Dionysien, il contribue depuis de nombreuses années au rayonnement de cette discipline encore peu connue du grand public, tout en portant haut les couleurs de Saint-Denis sur la scène internationale.

