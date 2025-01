Saint-Denis : inauguration des courts de tennis à Primat

Après plus d’un an de travaux, la ville de Saint-Denis a officiellement inauguré, le samedi 18 janvier 2025, les courts de tennis de Primat et leur tout nouveau club-house. Ce lieu emblématique, qui fut le siège de la ligue réunionnaise de tennis jusqu’en 2000, retrouve aujourd’hui "sa splendeur et son rôle central dans la pratique sportive", selon le post de la commune. Avec ces infrastructures modernisées, Saint-Denis offre un espace dédié au sport et au lien social, où "petits et grands pourront s’épanouir et partager leur passion du tennis", selon le post de la ville. (Photo : Saint-Denis)