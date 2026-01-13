Saint-Denis : journée de jeux de créations et d'aventure pour nos vacanciers

À l'école Philibert Commerson, les marmailles se sont mises dans la peau d'un explorateur le temps d'une journée. Boussoles, jumelles, cartes… chaque explorateur a fabriqué avec soin son kit d’indispensables avec soin. Peinture, découpage, assemblage, collage : l'heure était au calme et à la concentration pour laisser parler la créativité et travailler la précision ! L'après-midi, place à l'action avec une chasse aux trésors. Observation, analyse des indices, esprit d’équipe et vitesse étaient essentiels pour venir à bout de cette grande chasse d’exploration. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Denis. (Photo : ville de Saint-Denis)