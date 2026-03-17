Saint-Denis : deux athlètes dionysiens brillent aux Championnats d'Europe et de France de Jujitsu

Lors des Championnats d’Europe de jujitsu fighting U21 à Héraklion, en Grèce, Célia Hoarau, membre du Judo club municipal de Saint-Denis, a remporté la médaille d’argent en -52 kg, décrochant ainsi le titre de Vice-championne d’Europe. Samuel Angama Latchoumu (JC MONACO), s’est lui illustré lors des Championnats de France de jujitsu en montant sur la deuxième marche du podium dans la catégorie -94 kg. La ville de Saint-Denis adresse ses félicitations aux deux jeunes sportifs dionysiens pour leurs performances sur les tatamis. Nous publions le post de la ville de Saint-Denis (Photo : DR)