Saint-Denis : l'amour célébré au centre-ville pour la Saint-Valentin

La rue piétonne de Saint-Denis se transforme en une voie d'amour et de partage lors de la Saint-Valentin. Profitez d'animations le samedi 14 février 2026 de 10h à 18h à la rue Maréchal Leclerc. Que vous veniez en couple, entre amis ou seul.e, l'amour brillera de mille feux. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Denis. (Photo : rb/www.imazpress.com)

Au programme:

- Des animations musicales pour une ambiance romantique

- Un photobooth installé devant la Poste pour immortaliser vos plus beaux sourires

- Une distribution de magnifiques roses rouges