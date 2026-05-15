Saint-Denis : l'Otaku City Festival revient pour une troisième édition

La ville de Saint-Denis donne rendez-vous les 16 et 17 mai à la Cité des Arts pour la 3ème édition de l’Otaku City Festival. Manga, gaming, K-pop, cosplay, food, jeux de société… sont au programme. Nous publions ci-dessous le post de la ville de Saint-Denis (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Que vous soyez passionné ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts !

Une édition 2026 exceptionnelle avec des invités de renom :

- Alexiane Broque & Doryan Ben (voix chantées VF de Kpop Demon Hunters) pour un concert inédit*

- Bastien Bourlé (voix d’Izuku Midoriya & Eren Yeager) pour des conférences autour du doublage

- Jennifer Svedberg-Yen, scénariste du jeu Clair Obscur : Expedition 33, en talk show

Séances photos et dédicaces également au programme.

Découvrez la programmation complète sur La Cité des Arts et OTAKU PROD

Réservez vos places dès maintenant : https://www.citedesarts.re/Billetterie/