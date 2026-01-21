Saint-Denis : la 10ème édition des nuits de la lecture à la médiathèque François Mitterand

À l’occasion des 10ᵉs Nuits de la Lecture, la Ville de Saint-Denis vous invite à vivre trois jours d’émotions, de découvertes et de partage, autour du thème « Villes et campagnes». Ouvertures exceptionnelles en nocturne, spectacles, musique, cinéma, écriture, patrimoine à la Médiathèque François Mitterrand devient un véritable lieu de rencontres culturelles, ouvert à toutes et à tous. Cet événement aura lieu du vendredi 23 au dimanche 25 janvier 2025. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Denis. (Photo : RB imaz press Réunion)

Au programme :

Ce vendredi 23 janvier, de 17h à 18h , un spectacle théâtralisé « Mett la nuite en lèr » par des habitants du Brûlé à partir de la collecte des témoignages sur le vécu, vous sera proposer en lien avec la nuit.

À 17h30, découvrez l'atelier d’écriture ludique Dé-mots avec Florence Lebouteux (ados/adultes – sur inscription).

À 19h, place au concert séga/maloya fusion Zanfan La Poussière, ponctué de fonnkèrs de Frédéric Célestin.

Lors de la nocturne, tous les espaces de lecture seront accessibles jusqu’à 21h :Tous les espaces de lecture seront accessibles.

Le samedi 24 janvier, découvrez dès 17h la projection du documentaire « Premières lunes », en présence de la réalisatrice Mélanie Melot

À 19h, asssistez à la lecture scénique théâtralisée « Dofé sou la pay kann » (CDNOI)

Le dimanche 25 janvier, à partir de 15h, vivez le concert jazz électro du pianiste virtuose William Mendelbaum

L'entrée est libre dans la limite des places disponibles

Renseignements : Médiathèque François Mitterrand – 0262 94 28 88