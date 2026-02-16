Plan Séniors : inscrivez-vous pour la 2ème activité de l'année

Dès le 18 février 2026, les membres du Plan seniors pourront choisir de participer à une seconde activité parmi le catalogue de 2026. Entre aquagym, sortie culturel, cours d'anglais ou encore Kuduro Fit, les activités ne manquent pas. Il est possible de s'inscrire en ligne ou à la mairie de la ville. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Denis. (Photo : Saint-Denis)

Comment s’inscrire ?

- En ligne via la plateforme dédiée : seniorsenaction.saintdenis.re

- Sur place à la salle du Conseil municipal le 18 février de 8h00 à 16h00