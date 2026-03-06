Saint-Denis : la Barre F ouvre ses portes au public ce samedi 7 mars

La Barre F invite le public à découvrir son espace dédié aux pratiques artistiques et culturelles, à l’occasion d’une après-midi portes ouvertes ce samedi 7 mars, de 14h à 18h. Située dans le quartier de Château Morange, la Barre F accueille ainsi différentes pratiques artistiques comme la peinture, le graff ou la photographie. Entre ses murs, on retrouve des artistes locaux, tels que Dalon la Pintir, Hasawa, Stéphanie Lebon ou encore Geneviève Alaguiry. Nous publions, ci-dessous, le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photo : Saint-Denis)

Au programme :

- Rencontres avec les artistes, atelier culinaire avec l’association Toot Ansamb, atelier koif avec l’association Culture Afro, "Kas in poz sinéma" avec l’association Klaxon.

Cette après-midi portes ouvertes intervient à la suite de la reprise de Lékol Pop, l’université populaire portée par la ville de Saint-Denis, qui a fait sa rentrée le mercredi 4 mars. Ouverte à toutes et tous et en accès libre et gratuit, Lékol Pop propose des cours tous les mercredis de 16h à 18h, du 4 mars au 29 avril, autour notamment du "Fonnkèr aou" avec Babou B’Jalah et de l’archéologie à La Réunion avec Emilie Venner.

À travers Lékol Pop, la ville de Saint-Denis réaffirme son engagement en faveur de l’éducation populaire et de la valorisation des cultures locales, en proposant des espaces d’apprentissage ouverts, accessibles et conviviaux.