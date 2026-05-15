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Saint-Denis : la circulation sur le village des 80 ans de la Départementalisation

  • Publié le 15 mai 2026 à 11:54
Panneau de signalisation routière

Pour assurer le bon déroulement des festivités du 16 mai au Jardin de l’État, des restrictions temporaires sont mises en place du 14 au 17 mai à Saint-Denis. Nous publions ci-dessous le post du Département. (Photo Photo RB/imazpress.com)

Stationnement interdit (14/05 6h → 17/05 8h) :
• rue Poivre (entre rue de la Source et rue Malartic)
• rue de la Source (entre rue du Général de Gaulle et rue Bertin)
• parking Malartic (sauf véhicules Police nationale)

Circulation et stationnements interdits (14/05 6h → 17/05 8h) :

• place Sir Seewoosagur Ramgoolam (sauf food trucks)

Circulation interdite (15/05 13h → 17/05 1h) :
• rue Poivre (entre rue de la Source et rue Malartic)

Jardin de l’État fermé au public :
•14 et 15 mai (installations)
•17 mai (démontage)

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