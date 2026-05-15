Saint-Denis : la circulation sur le village des 80 ans de la Départementalisation

Pour assurer le bon déroulement des festivités du 16 mai au Jardin de l’État, des restrictions temporaires sont mises en place du 14 au 17 mai à Saint-Denis. Nous publions ci-dessous le post du Département. (Photo Photo RB/imazpress.com)

Stationnement interdit (14/05 6h → 17/05 8h) :

• rue Poivre (entre rue de la Source et rue Malartic)

• rue de la Source (entre rue du Général de Gaulle et rue Bertin)

• parking Malartic (sauf véhicules Police nationale)

Circulation et stationnements interdits (14/05 6h → 17/05 8h) :



• place Sir Seewoosagur Ramgoolam (sauf food trucks)

Circulation interdite (15/05 13h → 17/05 1h) :

• rue Poivre (entre rue de la Source et rue Malartic)

Jardin de l’État fermé au public :

•14 et 15 mai (installations)

•17 mai (démontage)