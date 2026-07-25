Saint-Denis : la Maison des associations et de la citoyenneté célèbre ses 2 ans

Depuis deux ans, à Saint-Denis, la Maison des associations et de la citoyenneté accompagne les associations dionysiennes dans leurs projets, favorise les échanges et soutient celles et ceux qui s'engagent pour faire vivre le territoire. Cette semaine, associations, bénévoles, élus et partenaires se sont réunis autour de nombreuses animations pour célébrer cet anniversaire. Un moment convivial qui a permis de revenir sur ces deux années d'engagement, de solidarité et d'actions au service de la vie associative. (Photos : ville de Saint-Denis)