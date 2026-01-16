Saint-Denis : première séance plénière du Conseil des jeunes pour la période 2025-2027

Ce mercredi 14 janvier s'est tenu la première séance plénière du Conseil des Jeunes Dionysiens pour la période 2025-2027. Une rencontre fondatrice, au cours de laquelle les 40 jeunes membres ont présenté, pour la première fois devant les élu.e.s de la Ville, les travaux menés depuis leur installation. Nous partageons le communiqué de la ville de Saint-Denis ci-dessous.

Ils ont entre 16 et 30 ans, viennent de tous les quartiers de Saint-Denis, et partagent une même envie : s’engager et prendre part aux décisions qui façonnent leur ville. Investis en juillet 2025, les membres du Conseil des Jeunes Dionysiens (CJD) se réunissent régulièrement - au minimum une fois par semaine - pour réfléchir, débattre et construire collectivement des propositions.

Ce mercredi, installés en salle du Conseil municipal, les 40 conseiller.ère.s ont présenté leurs projets, leurs priorités et les grandes orientations qu’ils souhaitent porter au cours de leur mandat. Répartis en quatre commissions thématiques - mobilité, culture, environnement et empowerment, visant à renforcer l’autonomie et la place des jeunes dans les instances -, ils ont posé les bases de leur feuille de route pour les deux années à venir.

Accompagnés par l’ARCV, en lien avec la Direction Jeunesse de la ville, les jeunes conseillers bénéficient depuis leur installation d’un cadre structuré favorisant l’émergence de projets concrets et leur participation active aux réflexions municipales. Créé en 2016 dans le cadre du Plan Ambition Jeunesse, le Conseil des Jeunes Dionysiens se veut être une instance de démocratie participative qui permet aux jeunes de s’exprimer, de proposer et de co construire des projets pour leur territoire. Depuis sa création, plus de 200 jeunes se sont engagés dans cette dynamique citoyenne.

"À Saint-Denis, la jeunesse n’est pas un sujet parmi d’autres : elle est une force, une chance et une responsabilité collective, avance Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis. Avec près de 40 % de la population âgée de 30 ans et moins, il est essentiel de construire l’avenir avec celles et ceux qui le vivront demain. Le Conseil des Jeunes Dionysiens n’est pas un symbole, c’est un outil vivant de démocratie participative, qui a déjà permis de faire émerger des projets concrets, utiles et durables pour le territoire. Cette mandature du CJD s’inscrit dans cette continuité : celle d’une ville qui fait confiance à sa jeunesse et lui donne pleinement sa place dans la construction du Saint-Denis de demain."

Au fil des mandats, le CJD a contribué à plusieurs projets structurants pour la ville, tels que la création d’équipements sportifs de proximité, la gratuité des transports pour les jeunes sur le réseau Citalis ou encore l’événement Jeunesse en Lèr. Festival food, inclusion, handicap invisible, développement de l’entrepreneuriat ou encore actions en faveur de l’environnement : cette première séance plénière de 2026 marque le début d’un nouveau cycle de dialogue et de co-construction, affirmant la place essentielle de la jeunesse dans le présent et l’avenir de Saint-Denis.