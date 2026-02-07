Saint-Denis : la Rando culture pour découvrir la ville

Et si vous redécouvriez Saint-Denis autrement ? Partez à la rencontre de son histoire lors d’une randonnée culturelle au cœur de la rue de Paris. La Rando culture à Saint-Denis est de retour sur le thème "L'histoire d'une famille de la rue de Paris, la civilisation des varangues". Les expositions de la Maison Carrère permettent de rentrer dans le mode d'habitation d'une case du centre-ville de Saint-Denis associant la mémoire des propriétaires à celle des Nénènes. Son jardin permet de se projeter dans ce qu’était l’aménagement des villas du centre-ville à cette époque. L’exploration se poursuit à la découverte des varangues de quelques maisons de la rue de Paris qui permettent d'acquérir les codes de lectures de l’architecture néoclassique, caractéristiques de l’habitat urbain de cette époque. Le départ se fera à l'Office du Tourisme vers la Cathédrale. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Denis. (Photo : www.imazpress.com)