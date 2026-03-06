Saint-Denis : la saison 2026 des marchés de nuits ouvertes ce samedi 7 mars 2026

Comme chaque premier samedi du mois, le Marché de Nuit donne rendez-vous au public ce samedi 7 mars 2026, de 19h à minuit, au Barachois, pour une soirée placée sous le signe de la convivialité, de la créativité et du partage. Artisanat péi, stands gourmands, ambiance festive. Les Dionysien.ne.s et nombreux.se.s visiteur.euse.s pourront flâner au fil des allées du marché et profiter d’une programmation riche en animations gratuites tout au long de la soirée. Nous publions, ci-dessous, le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photo : Saint-Denis)

Devant la statue Roland Garros, petits et grands pourront participer à plusieurs ateliers créatifs : atelier Lego motorisé avec Briks4Kidz, atelier coloriage et création de porte-clés, bracelets et mandalas.

En honneur du Nouvel An chinois, les Lions du Nord déambuleront tout au long de la soirée. Du côté du kiosque Jules Arlanda, les visiteur.euse.s pourront également apprécier les danses chinoises et les performances du Kung Fu Circus. Au Square de la Liberté, le public pourra profiter d’un karaoké libre à l’amphithéâtre, ainsi que d’un karaoké live spécial hommage aux femmes, accompagné par Giovanella au piano, guitare et voix.

Du côté du bassin du Barachois, le groupe Ouistiti Groove Machine fera vibrer la soirée au rythme pop, funk et soul, tandis que sur la jetée, Acousti’K Trip proposera une ambiance musicale mêlant chant, guitare et cajun.

Une soirée festive et intergénérationnelle à ne pas manquer au cœur du front de mer dionysien.