Saint-Denis : la ville célèbre les papas comme des champions

Ce samedi 20 juin 2026, le centre-ville de Saint-Denis se transforme en stade de la bonne humeur pour fêter les papas. Au carré piéton et sur la place Paul Vergès, la ville et ses commerçants proposeront un moment à partager en famille autour d'animations 100 % football, dans l'ambiance de la Coupe du Monde. Au programme : défis, jeux et surprises tout au long de la journée. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Denis, ci-dessous : (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)