Saint-Denis présente ses dispositifs pour accueillir 3.000 enfants pendant les vacances scolaires

La ville de Saint-Denis a dévoilé, lors d'une conférence de presse donnée ce mercredi 22 juillet 2026, l'ensemble des dispositifs déployés pour les vacances scolaires. L'objectif affiché est de permettre à tous les enfants, quel que soit leur milieu social, de profiter d'activités éducatives, culturelles et sportives pendant les mois de juillet et d'août. Près de 3.000 jeunes sont accueillis grâce à la mobilisation de près de 700 accompagnateurs et éducateurs. Le tout, pour un budget d'un million d'euros (Photo Ville de Saint-Denis)

La municipalité l'asure : "les vacances scolaires constituent un vrai choix politique. Un temps éducatif et d'apprentissage, en dehors de l'école, qui permet aux enfants de développer leurs capacités. Ce moment leur permet aussi de vivre des expériences auxquelles ils n'auraient pas toujours accès".

Afin de garantir cette égalité des chances, la ville de Saint-Denis déploie plusieurs dispositifs adaptés aux différents âges. Les Accueils collectifs de mineurs (ACM) organisés par la SPL OPE (Oser pour l'éducation), accueillent 800 enfants dans 22 structures, réparties entre écoles maternelles et élémentaires. Les adolescents bénéficient également d'une offre dédiée : 174 jeunes âgés de 12 à 17 ans participeront aux ACM, tandis que 210 adolescents séjournent au centre Jacques-Tessier, propriété de la ville, pour des vacances en bord de mer.

- Les "Vacances en pied d'immeuble", un dispositif unique à La Réunion -

Créé au lendemain de la crise sanitaire, le dispositif "Vacances en pied d'immeuble (VPI)" est aujourd'hui présenté comme une initiative unique sur l'île. Depuis 2020, plus de 5.300 enfants en ont bénéficié. Cette année, 468 enfants sont accueillis sur 24 sites.

Pour 10 euros les deux semaines, repas compris, les jeunes profitent d'un accompagnement scolaire chaque matin, avec un carnet de devoirs offert. L'après-midi, ils participent à des activités sportives, artistiques et culturelles. "Une sortie, en dehors de Saint-Denis, est également prévue pendant les vacances", précise la Ville. Identifiés par les services sociaux, les équipes éducatives ou l'Éducation nationale, les enfants accompagnés en priorité sont ceux qui rencontrent des difficultés scolaires ou sociales.

- "Le Mondial des enfants" comme fil conducteur -

Pour l'édition 2026, la SPL OPE a retenu le thème "Le Mondial des enfants". Les participants créeront leur drapeau, leur hymne, leur emblème et leur trophée, tout en découvrant les valeurs du sport : coopération, persévérance et esprit d'équipe.

Des ateliers créatifs, des jeux collectifs, des contes et plusieurs sorties sont programmés, notamment au Musée des arts décoratifs de l'océan Indien (Madoi), à Saint-Louis, ainsi qu'au zoo de l'Étang-Salé. Le 5 août prochain, un grand tournoi de football réunira les enfants des différents centres. Les jeunes en situation de handicap participeront également à cette journée, grâce à des ateliers adaptés tels que le cécifoot, le baby-foot ou encore le foot-billard.

- Une mobilisation en collaboration avec les associations de Saint-Denis -

Au total, 330 agents municipaux, 340 animateurs et encadrants ainsi que 25 associations partenaires, parmi lesquelles la Fedep Jeunesse 974 et Kazasun, sont mobilisés pour assurer le bon déroulement des vacances. La Caf accompagne également le dispositif. Au-delà des loisirs, la municipalité souhaite renforcer les liens entre les familles, l'école et les enfants, tout en proposant des alternatives aux écrans à travers des activités éducatives, sportives et culturelles.

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