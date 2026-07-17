Saint-Denis : le Chemin des Brises, à la Montagne, inauguré

La ville de Saint-Denis a inauguré, le jeudi 16 juillet, le nouveau visage du Chemin des Brises, après plusieurs mois de travaux destinés à améliorer le quotidien des habitants de la Montagne. Attendue par les riverains, cette opération, menée en complément d’une intervention sur la ravine Capot, Potasse, permet aujourd’hui de circuler dans de meilleures conditions, avec une voirie sécurisée, des cheminements piétons aménagés et une meilleure gestion des eaux de pluie. Ces travaux s’inscrivent dans la volonté de la Ville d’améliorer durablement le cadre de vie des habitants tout en renforçant la sécurité des déplacements. (Photos : ville de Saint-Denis)

Concrètement, les aménagements réalisés ont concerné la réfection de la chaussée, la création d’un trottoir pour sécuriser les déplacements piétons, l’enfouissement du réseau télécom ainsi que la création d’un réseau d’eaux pluviales. En complément, des interventions ont été réalisées sur la ravine Capot, Potasse afin de favoriser l’écoulement des eaux et de sécuriser ce secteur particulièrement exposé aux fortes pluies.

Au total, ces opérations représentent un investissement de plus de 424.000 euros porté par la ville de Saint-Denis, dont un soutien de l’Union européenne via la Région de 304.000 euros. À travers ce projet, la Ville poursuit ses actions de proximité en faveur de quartiers plus sûrs, plus accessibles et plus agréables à vivre pour les Dionysiens.

« L’épisode Garance a fortement impacté ce secteur et nous a rappelé l’importance des enjeux liés à la gestion des eaux pluviales. Avec l’État et la Cinor, nous poursuivons un important travail sur les ravines et les réseaux afin de mieux protéger nos habitants. Le Chemin des Brises fait partie des infrastructures qui ont dû être réhabilitées. Ces travaux permettent aujourd’hui aux habitants de circuler dans de meilleures conditions. Pour nous, ces chemins sont essentiels : ils relient les familles à leur école, à leur travail et à leur vie quotidienne », explique la maire Ericka Bareigts.