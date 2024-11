Saint-Denis : le comité régional olympique et sportif de La Réunion a fêté ses 50 ans

Le samedi 23 novembre 2024, le comité régional olympique et sportif (CROS) de La Réunion a fêté ses 50 ans à la salle du conseil de la mairie. La Région Réunion a tenu lors de cet évènement à saluer l'engagement des acteurs qui œuvrent depuis de nombreuses années à faire valoir le sport. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : Région Réunion)

En tant que représentant des comités départementaux et des clubs de La Réunion, le CROS participe à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques sportives territoriales. Après un demi-siècle, le paysage sportif a énormément changé sur l’île, et les athlètes réunionnais.e.s qui brillent localement, au national et à l’international prouvent que La Réunion est bien une terre d’excellence.

La Région est fermement engagée dans le développement du sport.

Parmi les projets de la mandature, la continuité territoriale du sport peut être la solution pour réduire les inégalités géographiques et permettre aux Réunionnais.e.s de poursuivre leur ambition.

Patricia Profil, conseillère régionale déléguée à la coopération régionale en matière sportive, explique ceci : "Je veux aujourd’hui saluer l’engagement sans faille de tous ces acteurs qui œuvrent au quotidien pour faire vivre le sport à La Réunion. Grâce à eux, le sport est rendu plus accessible, il est un vecteur d’inclusion et de cohésion sociale."