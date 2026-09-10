À Saint-Denis, le futur groupe scolaire de Champ-Fleuri prend forme. Au total, 10 premiers modules ont été posés ce mercredi 9 septembre 2026. Ils formeront progressivement les futurs espaces qui accueilleront les élèves des écoles Bouvet et Vauban, pendant les travaux de réhabilitation de leurs établissements dans le cadre du projet Prunel. "Pensé pour assurer la continuité de la scolarité dans de bonnes conditions, ce groupe scolaire transitoire proposera aux enfants des espaces adaptés et un environnement végétalisé, à proximité des équipements sportifs de Champ-Fleuri", écrit la Ville dans le post que nous publions ci-dessous. (Photo : ville de Saint-Denis)