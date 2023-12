Saint-Denis : les équipements sportifs font peau neuve

La ville de Saint-Denis souhaite améliorer l'ensemble des équipements sportifs de son territoire. Pour ce faire, plusieurs rénovations ont été entreprises par la municipalité depuis le début de la mandature. Plateaux noir de Reydellet au Bas de la Rivière, de Primat, de Saint-François et de Saint-Bernard ou encore piscine du Chaudron, la mairie revient sur les travaux engagés (photo : sly/www.imazpress.com)

En tant que "Ville Active & Sportive", Saint-Denis met un point d'honneur au sport avec un grand S, le sport pour tous, le sport santé, le sport de haut niveau ou encore le sport de quartier. C'est pourquoi, depuis le début de la mandature, la ville est engagée à développer des mesures importantes pour améliorer l'ensemble des équipements sportifs sur le territoire. Le but étant d'inciter à la pratique sportive et de lutter contre l'isolement en favorisant le lien social.

Longtemps oublié ou mis de côté le quartier du Bas de la Rivière a droit lui aussi à un nouveau souffle. Parmi les nouvelles infrastructures de la ville, le plateau noir de Reydellet a été inauguré ce samedi 9 décembre 2023. Les enfants participant aux foulées du Père Noël le même jour ont ainsi pu être les premiers à profiter de ce nouveau terrain de jeu.

Trois autres ont également été rénovés, pour un montant total de 867 000 euros, dont 780 000 proviennent d'aides publiques de l'Union Européenne. Les plateaux noirs de Primat, de Saint-François et de Saint-Bernard vont notamment être équipés pour la première fois d'un parcours de motricité. Près de 17 000 enfants pourront également profiter d'un nouveau revêtement souple anti-dérapant, de nouveaux équipements ou encore d'un espace abrité grâce à une voile d'ombrage.

Ces rénovations s'inscrivent dans une problématique de santé publique et plus globalement dans le projet de l'École du Bonheur. Saint-Denis rénove surtout pour le bien-être de ses habitant.e.s. C'est notamment pourquoi, la piscine municipale du Chaudron fait également l'objet d'importants travaux. Cette lourde réhabilitation va permettre de retrouver une infrastructure plus sécurisée pour un montant total de près de 44 000 euros, cofinancé par la Dotation Politique de la Ville (DPV) à hauteur de 30%.