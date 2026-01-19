Plan séniors en action à Saint-Denis : une multitude d'animations proposées à 5 euros l'année

Avis à tous les seniors dynamiques de plus de 55 ans qui souhaitent rester en forme et participer aux activités organisées par la municipalité de Saint-Denis. Depuis ce lundi 19 janvier 2026, il est possible d'accéder à la plateforme Plan Sénior en Action pour visualiser les différentes animations variées proposées. Des activités variées (sport, loisirs créatifs, culture…) pour 5 euros par an et par activité. Les inscriptions débuteront le 9 février 2026 (Photo : sly/www.imazpress.com)

Il est possible de se connecter, visualiser les différentes animations variées proposées sur la plateforme Plan Sénior en Action.

Pour les inscriptions en ligne dès le 9 février, il faudra se rendre sur le site de Saint-Denis. Si besoin, un proche peut vous aider ou vous pouvez vous rendre en mairie annexe.

Pour les personnes moins adeptes du numérique, l'inscription pourra se faire le 9 février à la Salle du conseil municipal (Hôtel de ville) à partir de 8 heures.

- Le Plan Seniors en Action, qu’est-ce que c’est ? -

C’est un programme varié qui offre des ateliers créatifs, des activités sportives, des sorties culturelles et bien plus, pour permettre à nos aînés de rester actifs et connectés.

Entre aéroboxe, cours d'anglais ou de cuisine, aquagym ou art numérique, les activités ne manqueront pas pour divertir et créer des souvenirs à toutes les personnes de plus de 55 ans.

Qu’elles soient sportives, intellectuelles ou manuelles, toutes ces activités sont à portée de main pour seulement 5 euros par activité et par personne pour l’année. Chaque senior a le droit de s’inscrire à deux activités par an.

