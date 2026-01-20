Saint-Denis : les jeunes vacanciers ont profité d'un programme imaginatif pendant ces vacances

Ces derniers jours de vacances ont été riches en divertissement et en amusement à Saint-Denis. Sorties culturelles et découvertes ont rythmé ces vacances : entre initiation au théâtre, expérience ludique au cirque, jeux immersif dans le monde du cinéma, les enfants en gardent de très bons souvenirs. De quoi reprendre le chemin de l'école du bon pied. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Denis (Photo : ville de Saint-Denis)

Théâtre en plein air :

À travers un jeu de course et d’arrêt, les enfants se sont initiés aux bases du théâtre : écoute, concentration et maîtrise du mouvement. Guidés par l’animateur, ils ont appris à transformer un espace familier : la cour, en un lieu de création et d’expression à l'école Bory Saint-Vincent.

Cirque pour tous :

Pour d’autres, ces derniers jours ont été rythmés par l’agilité et la souplesse : jonglage avec balles et massues, roues, roulades et jeux d’équilibre en tout genre. Une expérience ludique pour développer coordination et esprit collectif à l'école Bory Saint-Vincent.

Jeux & immersion dans l’univers du 7ᵉ art :

À Château Morange, place au puzzle géant ! En équipe, les enfants ont relevé ce défi collaboratif pour travailler patience, logique et esprit collectif. L’activité s’est poursuivie par la découverte d’objets étonnants liés à l’invention du cinéma. Cet activité a été assuré par l'association APPE à l'école Damase Legros.

Place à l’action:

Pour finir en beauté, sortie cinéma entre copains pour les plus grands : un dernier moment de vacances sur grand écran.