Saint-Denis : les jeunes volontaires animent la pause déjeuner des enfants

Dans le cadre du service civique, dispositif national, les jeunes volontaires font vivre les cours d'école sur le temps du midi et pendant les temps périscolaires depuis la reprise du mois de janvier dans la commune de Saint-Denis. Leurs missions sont d'être présents, à l'écoute, et acteurs du quotidien des enfants. Formés et accompagnés, ils participent entièrement à la dynamique de l'École du bonheur. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Denis. (Photo : Saint-Denis)

Formés et accompagnés, ils participent entièrement à la dynamique de l'École du bonheur :

- encourager la bienveillance

- proposer des jeux et des ateliers

- animer la cour

- transmettre des valeurs positives

Aux côtés des équipes éducatives, ils deviennent des repères voire même des tuteurs pour les enfants.