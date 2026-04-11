Saint-Denis : les petits artistes de l'école Gabriel Macé chantent pour les élèves de CP

La classe CHAM, Classe à Horaires Aménagés Musique, de l'école Gabriel Macé, permet aux enfants de pratiquer une heure de culture musicale, chant choral et pratique instrumentale en plus de l’heure d’éducation musicale obligatoire. Ils se produisent ensuite à la fête de fin d’année, première représentation devant les classes de CP d'autres écoles. L’emploi du temps est aménagé afin de faciliter la pratique musicale en dehors de l’établissement. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)