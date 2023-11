Saint-Denis : les travaux d’embellissement au Coeur Vert Familial ont débuté

Ce vendredi 24 novembre 2023, les travaux d’embellissement au Coeur Vert Familial à la Trinité ont débuté. Avec une superficie de 2 000m2, le Coeur Vert Familial va se voir doter d’une nouvelle aire de jeux sur une zone vaste pour les petits dionysien.nes. Nous publions le communiqué de la commune (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

L’embellissement du Coeur Vert Familial est un projet phrase pour notre territoire. Après plus d’une centaine de plantation d’arbres locaux, Saint-Denis continue son projet d’enjolivement de ce grand parc.

Ce nouvel espace permettra de proposer une ambiance insulaire unique avec différentes ambiances de l'île comme le front de mer, la plage ou encore les cascades. Des jeux secs et humides se côtoieront pour diversifier l’offre des jeux et apporter de la jouabilité aux enfants. De plus, des jeux inclusifs verront aussi le jour pour les usagers à mobilité réduite. Un véritable lieu de rafraîchissement et de convivialité.

Pour accompagner cet aménagement, des zones de détentes seront disposées pour les adultes accompagnants sous les arbres alentours.

Avec une estimation d’1,5 million d’euros, ce nouvel équipement récréatif et ludique sera livré au premier trimestre 2024 et permettra ainsi une redynamisation de cet espace et de contribuer au bonheur de nos marmailles.