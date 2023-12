Saint-Denis : lutte contre l'isolement dans les EHPAD pour les fêtes de fin d'année

Le conseil des sages de la ville de Saint-Denis organise une action de lutte contre l'isolement par du bénévolat auprès des résidents de l'EHPAD Clovis Hoarau. Un moment convivial prévu ce jeudi 14 décembre 2023 avec notamment une distribution de cartes de vœux. Chants de Noël, danse et pot de l'amitié sont également au programme. Nous publions le communiqué de la mairie ci-dessous (photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

La Ville de Saint-Denis, ville fraternelle, a hissé au rang de ses priorités la lutte contre l'âgisme et l'isolement des personnes âgées.

Dans le cadre de cette initiative, le Conseil des Sages de la Ville de Saint-Denis, à travers sa commission actions intergénérationnelles et rencontres thématiques interclubs, a élaboré un projet visant à apporter du réconfort aux résidents d'EHPAD, notamment durant la période des fêtes de fin d'année.

L'objectif est de proposer une action concrète de lutte contre l'isolement par du bénévolat au travers de l'initiative de l'instance participative qu'est le Conseil des Sages.

Le Conseil des Sages se rendra donc le jeudi 14 décembre à l'EHPAD Clovis Hoarau pour partager un moment convivial avec les résidents et distribuer des cartes de voeux confectionnés par leurs soins à l'attention des seniors. Ces cartes seront le fruit d'une démarche participative et solidaire, incarnant les valeurs d'entraide et de fraternité de la Ville de Saint-Denis.

Au programme : chants de Noël, danses, musique, histoire, pot de l'amitié...