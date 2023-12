Saint-Denis marche pour la liberté rue de Paris

La ville de Saint-Denis célèbre l'abolition de l'esclavage ce mercredi 20 décembre 2023. Pour ce faire, la municipalité a choisi cette année le thème de "l'esclave à talent". Au programme de la journée : hommage, défilé, concert, maloya et feu d'artifices (photos : sly/www.imazpress.com)

Après l'hommage qui s'est déroulé dans la matinée au jardin de l'escalier Ti-Kat-Sou. Place à la marsh pou la liberté défilé en fin d'après-midi dans le chef-lieu qui accueile plus de 1.000 dionysiens et des associations qui se préparent depuis plusieurs mois pour pouvoir assurer le jour J rue de Paris. Ils ont ainsi appris "à devenir leurs ancêtres" et représenter un métier d'antan.

Vers 20 heures, le défilé est attendu sur le Barachois pour le début du concert avec Votia et son maloya traditionnel, Madiakanou ou encore Rasine en flèr qui dansera le hip-hop sur du maloya.

