Saint-Denis : un grand kabar sur le Barachois pour la liberté

Le Barachois s'est métamorphosé en grand kabar, lieu de partage, de danse et de fierté pour célébrer le 20 décembre 2025. Nous partageons une publication de la ville de Saint-Denis. (Photo : ville de Saint-Denis)

De 20h à minuit, la scène de la Fèt Kaf dan Sin Dni a accueilli des artistes locaux ainsi qu’un groupe guinéen engagé.

Djéli Dény Balafola de Matam a ouvert le bal, faisant résonner les sonorités africaines comme un appel à la mémoire et à la transmission. Urbain Philéas a ensuite enflammé la scène avec ses mots, sa force et son engagement. Lindigo (èk dalon) a fait battre les cœurs au son du Maloya. Et Force Indigène a clôturé la soirée dans une énergie puissante et fière.