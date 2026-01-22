Saint-Denis : ouverture des inscriptions scolaire dès le 2 février

La campagne d'inscriptions pour la rentrée scolaire d'août 2026 démarre le lundi 2 février 2026 à Saint-Denis. Cette ouverture est destinée pour la rentrée en maternelle des enfants nés en 2023, en toute petite section ou en classe passerelle pour les enfants nés en 2024. Les enfants des familles nouvellement installées sur le territoire de la commune sont aussi inclus dans cette inscription. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Denis. (Photo : RB /imazpress.com)

Comment s'inscrire ?

Il est possible d'effectuer les démarches d'inscriptions en ligne à tout moment par ce lien : https://teleservices.saintdenis.re/.../IndexActusPublique...

Vous avez la possibilité de vous rendre sur place, lors des permanences organisées dans les mairies annexes.

Les dates et lieux d'inscriptions en mairies annexes et la liste des documents à fournir sur le site de la mairie de Saint-Denis : https://www.saintdenis.re/inscriptions-scolaires-2026-2027.