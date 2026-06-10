Saint-Denis : deux plateaux sportifs rénovés à Deux-Canons et au Moufia 2

La ville de Saint-Denis a inauguré ce mercredi 10 juin 2026, les plateaux sportifs entièrement réhabilités : Raoul Bédier, qui se trouve en face du collège des Deux-Canons à Sainte-Clotilde et Père Lafosse, dans le quartier du Moufia 2. À travers ces aménagements, la municipalité espère favoriser l'accès gratuit au sport, au plus près des habitants. (Photos Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Nouveaux revêtements, équipements modernisés et espaces repensés : les plateaux sportifs Raoul Bédier et Père Lafosse ont fait peau neuve. Ces infrastructures de proximité ont été rénovées afin d'offrir aux habitants des lieux adaptés à la pratique sportive libre, mais aussi aux activités des associations et des clubs.

- Un vrai besoin dans les quartiers -

Pour la maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts, ces équipements répondent à un besoin réel dans les quartiers. "Il y a vraiment un besoin, dans les quartiers, d'avoir des infrastructures qu'on rajoute, qu'on rénove. Le sport, c'est évidemment la compétition, mais c'est aussi du sport-santé", souligne-t-elle. Écoutez.

La municipalité met notamment en avant l'accessibilité de ces installations. "Ce n'est pas la peine d'aller en salle. Si on n'a pas d'argent ou pas de budget, c'est gratuit. La ville offre cela", rappelle l'élue, invitant les habitants à s'approprier ces espaces.

- 217.000 euros d'investissement pour les deux sites -

Au-delà de la pratique sportive, la Ville voit dans ces équipements un levier de cohésion sociale et de prévention santé. "Bougez votre corps, faites de la cohésion, sortez, abandonnez les écrans au moins une heure par jour. On met tout à votre disposition gratuitement. Bouger, c'est la santé, c'est la vie", insiste Ericka Bareigts.

Les travaux, qui représentent un investissement de 217.000 euros pour les deux sites, s'inscrivent dans la volonté municipale de développer des équipements de proximité tout en soutenant l'activité économique locale. "L'argent public est réinvesti dans le tissu économique réunionnais", rappelle la maire.

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