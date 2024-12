Saint-Denis : plus d'une centaine de commerçants présents sur les marchés de Noël

Le week-end du samedi 21 au dimanche 22 décembre 2024, le marché de Noël a fait le plein au Carré Cathédrale et au Barachois à Saint-Denis, attirant une foule enthousiaste venue vivre l’ambiance féerique des fêtes. Plus d’une centaine de stands étaient installés, permettant aux visiteurs de découvrir les talents et créations de l’artisanat péi. Nous publions le post ci-dessous (Photo : Saint-Denis)

Entre animations festives et espaces gourmands, tout était réuni pour passer un moment magique en famille ou entre amis.